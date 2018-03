Operação prende 26 acusados de tráfico de drogas em 6 estados

SÃO PAULO - Ao menos 26 pessoas foram presas nesta sexta-feira, 22, durante uma ação da Polícia Federal de combate ao tráfico de drogas em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ao todo 33 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão devem ser cumpridos na Operação Tocaia, que conta com apoio de agentes da Divisão Estadual de Narcóticos da Polícia Civil e da Força Nacional de Segurança.

De acordo com a PF, a quadrilha é especializada na compra de maconha e crack no Paraguai e envio dessa droga para estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Segundo nota da PF em Foz do Iguaçu, outras 21 pessoas já haviam sido presas em flagrante durante as investigações, que começaram em novembro de 2009, em várias cidades desses estados. Mais de 11 toneladas de maconha foram apreendidos juntamente com 2,6 quilos de crack, 14 veículos e quatro armas de fogo.