Operação prende 26 traficantes em 14 cidades no Piauí e Maranhão

SÃO PAULO - A operação "Praga de Justiniano", contra o tráfico de drogas, envolvendo 160 policiais civis e militares em 12 cidades do Piauí e duas do Maranhão, terminou, nesta quinta-feira, 17, com um saldo 26 pessoas presas. Foram cumpridos 74 mandados, 33 de busca e 40 de apreensão.

Foram apreendidos drogas, revólveres, armas de grosso calibre, munição, e comprovantes de depósitos bancários, um deles no valor de até R$ 96 mil, na casa de um dos acusados. Entre os 26 presos, está "Raimundo do Frango", um dos maiores traficantes do Piauí. Raimundo agia na cidade de Picos.

Os policiais cumpriram os mandados nas cidades de Oeiras, Picos, Itainópolis, Santa Cruz, Santo Inácio, Paes Landim, Simplício Mendes, Floresta do Piauí, Floriano, Campinas do Piauí, Canto do Buriti, Regeneração, no Piauí; e em Barão de Grajaú e São João dos Patos, no Maranhão.

Em gravações feitas pela Polícia Civil, os envolvidos na cadeia do tráfico negociam, inclusive com policiais civis e militares, armas e munições e fazem ameaças a outros policiais que estariam investigando a ação da quadrilha. Foram quatro meses de trabalho policial.