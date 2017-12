Operação recolhe 83 moradores de rua do centro do Rio

SÃO PAULO - Uma operação de retirada de moradores de rua recolheu 83 pessoas no centro do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 19. A ação foi feita por agentes da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), Polícia Militar (5º BPM), Polícia Civil (DPCA), Guarda Municipal e do Conselho Tutelar.

No total, foram retirados 67 adultos e 16 crianças e adolescentes. Durante a ação foram apreendidas 120 pedras de crack, 220 sacolés de cocaína e 9 de maconha, além de sete facas e cinco cachimbos para o uso de crack. Quatro homens foram detidos e encaminhados para 4ª Delegacia de Polícia.

As crianças e os adolescentes serão encaminhados para a DPCA, enquanto os adultos serão encaminhados aos abrigos do município após o processo de identificação na polícia.

Nos últimos 50 dias, 615 pessoas foram acolhidas nas operações da SMAS em parceria com a polícia - sendo 137 crianças e adolescentes.