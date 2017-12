Operação recolhe usuários de crack em Madureira, no Rio

SÃO PAULO - Policiais do 41º BPM (Irajá) recolheram 83 usuários de crack durante operação no Morro do Cajueiro, em Madureira, no subúrbio do Rio, nesta segunda-feira, 2.

Entre os detidos estão 54 homens, 17 mulheres e 12 menores. Todos foram levados para o batalhão, onde passarão por uma triagem. Em seguida, devem ser encaminhados para abrigos da prefeitura.

A ação, que teve início às 5 horas, contou com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Guarda Municipal.

Notícia atualizada às 11h42