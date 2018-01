Operação reprime ação de milícias em favelas A Polícia Civil realizou ontem a primeira operação para reprimir milícias (grupos paramilitares de policiais e bombeiros que cobram pela segurança em favelas) na zona oeste do Rio. Cerca de 400 homens de diversas delegacias ocuparam, com o apoio do blindado caveirão e de dois helicópteros, a Favela da Carobinha. Dez suspeitos foram detidos.