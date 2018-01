Operação retira 21 veículos irregulares de circulação no Estado do Rio

SÃO PAULO - O Departamento de Transportes Rodoviários (Detro) apreendeu 21 veículos irregulares fazendo lotada no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 9. Os fiscais retiraram das ruas 10 vans, 10 kombis e um carro de passeio.

No município do Rio, foram recolhidos duas vans e três kombis em Santa Cruz, duas kombis e uma van em Bangu, outra van no entorno da Rodoviária Novo Rio, uma van e uma Kombi na Pavuna, duas kombis em Anchieta, uma van e uma kombi em Madureira e uma van em Campo Grande.

Na Região Metropolitana, em Niterói, equipes retiraram de circulação um carro de passeio fazendo lotada e uma kombi. Na Baixada Fluminense, fiscais encaminharam para o depósito público uma van em Nova Iguaçu. Já no Norte do estado, foram apreendidas duas vans em Campos dos Goytacazes.

A população pode auxiliar informando sobre esse tipo de irregularidade através da ouvidoria do órgão, pelo telefone (21) 2332-9535 ou pelo email: ouvidoria@detro.rj.gov.br.