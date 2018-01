Operação retira 55 pessoas em ação de combate ao crack no Rio

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) realizou na manhã desta sexta-feira, 6, mais uma operação para retirada de população em situação de rua e de combate ao crack, no centro do Rio de Janeiro. No total, foram realizados 55 acolhimentos - 43 adultos e 12 crianças e adolescentes.

Segundo a prefeitura, a maior parte das pessoas deixou as ruas voluntariamente. Mas os menores "com alto grau de comprometimento de dependência química" serão encaminhados para internação compulsória.

A ação contou com o apoio de agentes do 5º BPM e da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). O trabalho de acolhimento foi realizado por 18 funcionários da SMAS, entre psicólogos, educadores e assistentes sociais.

As equipes percorreram o entorno da Rodoviária Novo Rio, Central do Brasil, Terminal Rodoviário Américo Fontenele, além das avenidas Presidentes Vargas e Rodrigues Alves. Durante a ação foram encontrados cachimbos de crack utilizados pelos usuários.

Os acolhidos serão encaminhados para as unidades da Rede de Proteção Especial do município. Os adultos irão para o abrigo de Paciência e as crianças e os adolescentes para a Central de Recepção Carioca, também no centro.