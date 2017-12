Operação Verão registra 21 mortos no litoral sul de SP Durante a Operação Verão, realizada pela concessionária Ecovias, entre os dias 15 de dezembro até 25 de fevereiro, 21 pessoas morreram em acidentes ocorridos no Sistema Anchieta-Imigrantes e nas rodovias Padre Manoel da Nóbrega, Cônego Domênico Rangoni e nas interligações Planalto e Baixada. Segundo boletim divulgado pela concessionária, foram registrados 1.397 acidentes sem feridos e 786 com vítimas. Entre os veículos envolvidos em acidentes, 1.630 foram automóveis, 570 motos, e 458 caminhões. Ainda segundo o relatório, quase cinco milhões de veículos passaram pelo Sistema Anchieta-Imigrantes com destino à Baixada Santista durante a operação, considerado o maior desde que a concessionária assumiu a administração do SAI, em 1998. O recorde anterior ocorreu no ano passado quando 4,734 milhões de veículos passaram pelas estradas do Sistema Anchieta-Imigrantes com destino ao litoral.