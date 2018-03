Operações em morros do Rio deixam ao menos dois mortos

As polícias Militar e Civil fazem operações em quatro favelas do Rio na manhã desta sexta-feira, 6. Por enquanto, ao menos dois suspeitos foram mortos durante troca de tiros entre policiais e traficantes. Não há informações de feridos.

Na Vila Aliança, zona oeste carioca, um homem que estaria armado com uma pistola 9mm morreu durante troca de tiros com PMs. Na Favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, zona norte da cidade, um intenso tiroteio assusta moradores. O 16.º Batalhão de Olaria realiza operação na favela neste momento. Até agora não há informações sobre mortos, feridos ou apreensões. A PM também ocupa a Nova Holanda, no Complexo da Maré, ainda na zona norte.

Agente da Polícia Civil durante incursão na Favela de Acari. Foto: Wilton Júnior/AE

Já agentes da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) realizam desde cedo operação na Favela de Acari, na zona norte. A meta seria evitar um confronto entre traficantes da comunidade e do Complexo da Pedreira, em Costa Barros, que estariam disputando os pontos de venda de drogas.

Um homem morreu em suposta troca de tiros com os agentes, quatro pessoas foram detidas e uma metralhadora .30 foi apreendida. A ação conta com 80 homens da Dcod com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil. O Helicóptero blindado Huey II participa a operação realizando sobrevoos nas favelas com atiradores embarcados.