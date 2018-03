Operadora tem 5 falhas em 1 ano A Telefônica registrou em um ano outras quatro grandes panes em seus serviços. Antes do problema de ontem na telefonia fixa, as falhas ocorreram com o serviço de internet banda larga da operadora, o Speedy. Em fevereiro, um incêndio no prédio do data center da operadora em Barueri prejudicou o atendimento de clientes de grande porte e de internet de banda larga. Em abril e maio, as panes no Speedy deixaram vários pontos da capital paulista e alguns lugares no interior de São Paulo sem internet. O presidente da empresa, Antonio Carlos Valente, pediu desculpas, no fim de maio. O caso mais grave ocorreu em julho de 2008, quando o Speedy sofreu um grande apagão. A pane deixou 2,2 milhões de consumidores sem acesso à internet por 23 horas em 407 municípios. Sem acesso à internet, 50% dos serviços públicos municipais e estaduais na capital ficaram totalmente paralisados. O problema em uma das redes de transmissão de dados da companhia - que atende grandes empresas privadas e órgãos públicos federais, estaduais e municipais - fez os serviços das delegacias, do Detran e do Poupatempo, entre outros, ficarem limitados.