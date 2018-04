Operadoras vão enviar torpedos da lei A divulgação ganhou um reforço inédito ontem. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Comunicação, fechou parceria com as quatro principais operadoras de telefonia móvel que atuam em São Paulo para alertar a população sobre o início da mudança. A partir de hoje, Vivo, Tim, Oi e Claro vão disparar mensagens de texto de cunho educacional sobre a nova lei para todos os clientes. A expectativa é atingir mais de 25 milhões de usuários de telefone celular nos próximos dias.