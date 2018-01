Operando por instrumentos, aeroportos do Rio têm atrasos

A situação dos aeroportos no Rio de Janeiro continua complicada na manhã deste sábado de feriado prolongado. Devido ao mau tempo, Santos Dumont e Galeão operam por instrumentos desde às 6 horas e o número de voos atrasados e cancelados é elevado.

No Santos Dumont, das 40 partidas previstas até as 12 horas, 11 registraram atrasos (27,5%) e 21 foram canceladas (52,5%). Na sexta-feira, as fortes chuvas fizeram o aeroporto fechar várias vezes. Nesta manhã, alguns voos foram alternados para o Galeão, onde dos 116 voos programados 60 sofreram atrasos (51,7%).

A neblina também obrigava os principais aeroportos de São Paulo a operarem por instrumentos. Em Congonhas, na zona sul, que opera desde às 6h20 por instrumentos, 24 dos 81 voos programados atrasados (29,6%). Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), 9 cancelados (11.1%).

No Aeroporto Internacional Cumbica, em Guarulhos, das 119 partidas, 31 tiveram atrasos (26,1%) e 11 foram canceladas (9,2%). O aeroporto passou a operar por instrumentos às 11 horas.