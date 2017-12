Operário brasileiro morre soterrado em obra em Washington

WASHINGTON - Um operário brasileiro morreu nesta terça-feira, 28, soterrado em uma obra em Washington, capital dos Estados Unidos. O consulado do Brasil na cidade não revelou sua identidade, mas informou que ele vivia havia décadas no país, era casado com uma mulher que trabalha no próprio consulado e era pai de quatro filhos.

O acidente ocorreu por volta das 10 horas da manhã desta terça, quando o piso da construção em que trabalhava cedeu. Representante do Corpo de Bombeiros, John Donnelly disse a uma emissora local de TV que a terra encobriu o corpo do operário até a cintura e um de seu ombros. Durante horas, equipes de resgate tentaram retirá-lo do local. A morte foi confirmada no início da tarde.

Segundo o consulado, o brasileiro vivia no Estado de Maryland, vizinho de Washington. Além da mulher, seu irmão também trabalha na representação brasileira na cidade.