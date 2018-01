Operário morre atropelado na Marginal Dois operários do Grupo Camargo Corrêa foram atropelados, anteontem, por um Mégane preto, quando sinalizavam afunilamento da pista expressa na Marginal do Tietê. Wilson dos Santos Guedes, de 35 anos, morreu; Ivonaldo Pereira dos Santos, de 23, quebrou a perna. O motorista do Mégane, José Roberto Nunes Júnior, de 23, bateu no guard-rail e teve traumatismo craniano.