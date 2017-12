2 operários morrem soterrados em deslizamento de terra em Minas

SÃO PAULO - Um deslizamento de terra em uma obra de um condomínio residencial em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, provocou a morte de dois operários na manhã desta terça-feira, 3. Outros três trabalhadores foram atingidos e resgatados com vida pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com os bombeiros, um barranco de cerca de seis metros de altura cedeu em um terreno no número 230 da Rua Tietê, no bairro São Mateus. Chovia no momento do acidente.

Dois operários foram soterrados totalmente e já estavam mortos quando foram encontrados. Outros dois foram soterrados parcialmente, socorridos pelos bombeiros e levados ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) e ao Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ). A quinta vítima sofreu ferimentos leves na perna e foi atendida na ambulância.

A Defesa Civil foi ao local do deslizamento, avaliou a obra e os imóveis do entorno e orientou os moradores sobre a contenção da encosta. A residência vizinha foi evacuada.

"A empresa responsável pela obra e a Secretaria de Atividades Urbanas serão notificadas para eliminar completamente os riscos e também foram orientadas para que os trabalhos não sejam continuados", afirmou, em nota, o subsecretário municipal de Defesa Civil de Juiz de Fora, coronel Sérgio Ricardo de Oliveira. "Toda a obra está sendo acompanhada pelo responsável técnico, que já esteve no local e vem acompanhando os trabalhos."

Segundo o subsecretário, as duas contenções que faltavam nos dois lados do terreno foram feitas.