Operários são soterrados em Pernambuco Dois operários que trabalhavam na construção de um supermercado, no antigo quartel da polícia do exército, na cidade de Olinda (PE), foram soterrados no começo da noite desta quinta-feira, 17. De acordo com informações preliminares, as vítimas estavam cavando um buraco no terreno, quando houve um deslizamento de terra. Eles passaram 20 minutos soterrados e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Os operários Luciano Nunes de Lima, de 25 anos, e Fábio César da Silva, de 24 anos, trabalhavam na construção do supermercado Bompreço e foram levados para o Hospital da Restauração, com suspeita de fraturas nas costelas. De acordo com os médicos, eles sentem dificuldade para respirar, mas não correm risco. Três carros do Corpo de Bombeiros e um carro de resgate apoiaram a ação, que teve 20 agentes em trabalho.