OPINE: Você concorda com a redução da maioridade penal? A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou projeto que permite à Justiça tratar como adultos os adolescentes a partir de 16 anos de idade que cometerem crimes hediondos. Hoje os infratores com até 18 anos de idade são punidos com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O projeto ainda precisa ser votado em dois turnos pelo plenário do Senado, para então ser encaminhado para apreciação pela Câmara dos Deputados. Você acha que a CCJ agiu certo? Adolescentes que cometem crimes graves devem ser punidos com mais rigor? A redução da maioridade penal, se aprovada, vai reduzir a violência no País? Clique aqui, dê sua opinião e leia outros comentários