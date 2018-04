Oposição critica salvo-conduto de petistas a Lula

A oposição criticou as propostas contidas na resolução do PT que guiará os debates no 4.º Congresso Nacional do partido. O documento resgata a bandeira petista de aprovar no Congresso um marco regulatório para controlar os meios de comunicação e mostra preocupação em afastar a pecha de "corrupto" do governo do ex-presidente Lula.

"O PT está certo, o governo Lula não foi corrupto. Foi super corrupto", disse, em tom irônico, o líder do DEM no Senado, Demóstenes Torres (GO). "O PT demonstra que a vida do partido nos últimos anos é virtual. Ignorar que (o governo passado) foi um período corrupto na vida pública do País é não enxergar a vida real", completou o líder do PSDB, senador Álvaro Dias (PR).

O democrata e o tucano lembraram episódios marcantes da gestão passada, como o mensalão (2005) e as sucessivas denúncias de irregularidades na Casa Civil, que levaram à substituição de dois ministros na pasta mais importante da Esplanada.

O líder do DEM na Câmara, Antônio Carlos Magalhães Neto (BA), questionou a tentativa do PT de dizer que um governo é menos corrupto que o outro. Para ele, a presidente Dilma é tão responsável quanto Lula pelas irregularidades do governo passado, já que no comando da Casa Civil, era o seu braço direito. "A responsabilidade do presente e passado deve ser compartilhada entre os dois", afirma.

A resolução também atribui as turbulências no governo, que provocaram demissões na Esplanada, a um conluio entre a oposição e a "mídia conservadora", ressaltando a necessidade de discutir no Congresso um marco legal dos meios de comunicação. "É o viés autoritário e pouco democrático do PT que tenta calar a imprensa e limitar a liberdade de expressão", disse ACM Neto.