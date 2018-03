Oposição pega base governista de surpresa e prorroga CPI do MST até 2011 Parlamentares da oposição conseguiram prorrogar até 13 de janeiro de 2011 a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o repasse de recursos para entidades ligadas ao Movimento dos Sem-Terra. A oposição surpreendeu a base governista, ao apresentar o apoio de 176 deputados e 37 senadores para estender os trabalhos da CPI do MST. "Eles foram pegos de surpresa", afirmou o vice-presidente da CPI, deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS). Segundo ele, estava prevista ontem a leitura do parecer do relator, deputado Jilmar Tatto (PT-SP). "Seria um relatório chapa branquíssima, que não levaria a nada. Daí por que estendemos o trabalho", disse. Com o recesso branco, por causa das campanhas eleitorais, Lorenzoni prevê que a CPI só reiniciará suas atividades depois das eleições de outubro.