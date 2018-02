Oposição quer ouvir Mantega sobre vazamento A oposição se mobiliza para manter em pauta o vazamento do sigilo fiscal de tucanos ligados ao candidato do PSDB à Presidência, José Serra. Ontem, o vice-líder do partido no Senado, Álvaro Dias (PR), aproveitou o último esforço concentrado na Casa antes das eleições para apresentar na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) requerimento no qual pede convocação do ministro da Fazenda, Guido Mantega.