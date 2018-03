Oposicionistas identificam bom senso nas declarações

Os presidentes das comissões de Relações Exteriores da Câmara e do Senado afirmaram que as declarações de Dilma ao Washington Post são demonstração de "bom senso". Para eles, significa também o reconhecimento de que foi um erro não condenar as violações aos direitos humanos no Irã.

"Ela (Dilma) pelo menos já reconhece um dos grandes erros da diplomacia durante o governo Lula. Essa posição é mais realista", afirmou o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Eduardo Azeredo (PSDB-MG). "Parece que baixou o bom senso. O País estava ficando mal ao não censurar as violações aos direitos humanos", acrescentou o presidente da comissão da Câmara, Emanuel Fernandes (PSDB-SP).

A manutenção de Marco Aurélio Garcia como assessor para Assuntos Internacionais é vista com ressalvas pela oposição, que aprova Antonio Patriota para comandar o Itamaraty. "A confirmação do Patriota será um segundo sinal de bom senso, mas Garcia no governo indica que na América Latina essa política vai continuar", disse Fernandes.