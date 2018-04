Organização mira sites de prefeituras do País

Trata-se do Fatal Error Crew, organização brasileira que já assumiu a autoria de ações que resultaram até na derrubada da página do Palácio do Planalto na internet, no dia seguinte à posse de Dilma.

A ação de ontem teve como alvo pouco mais de 500 sites, a maioria de prefeituras, mas também de entidades como a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs).

O Estado constatou que diversas páginas das prefeituras listadas pelo grupo - mas não todas - ficaram fora do ar durante a maior parte do dia.

Por mensagens no Twitter publicadas durante a tarde, os hackers se vangloriavam de ter derrubado sites de "ladrões".

Invasões. No último sábado, o Fatal Error Crew já havia chamado a atenção ao capturar dados sigilosos de cerca de mil integrantes do Exército. Entre as informações publicadas estavam nomes, funções e números de CPF dos militares. O Exército admitiu a invasão.

No Twitter, o grupo também publicou links para dados de cerca de 650 pessoas supostamente cadastradas no site Casa da Chris. Além do nome, foram listados emails, atividades profissionais e o Código de Endereçamento Postal (CEP) dos usuários. "Você que se cadastra pelos sites por aí, cuidado com suas informações", ironizou um dos hackers.