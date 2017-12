Organizadores de festa em Guarulhos prestam depoimento Os organizadores da festa que terminou com o desabamento de um mezanino em Guarulhos, Arlécio Alison Morais, de 24 anos, e Heric Fabiano Dias, de 23, se apresentaram no final da manhã desta quarta-feira à polícia do município. Eles prestam agora depoimento ao delegado Wilian Grande, do 1º Distrito Policial. Segundo o SPTV, da TV Globo, eles foram xingados por parentes de algumas das vítimas que estavam na porta da delegacia. Com a queda do piso, seis pessoas que estavam na festa morreram e outras 130 ficaram feridas. Morais teria sido avisado por um segurança da casa que o mezanino balançava antes da queda, mas nenhuma atitude foi tomada. O evento reuniu cerca de 800 jovens na madrugada de domingo. Para o advogado Ademar Gomes, os organizadores teriam sido induzidos ao erro pelo próprio proprietário da casa. Segundo eles, o imóvel estaria regular e não teria risco de ceder. O dono do local, Wilson Gonçalves, esteve na delegacia na noite passada e negou qualquer envolvimento com o acidente. Ele afirmou nunca ter imaginado que o evento reuniria tantas pessoas. De acordo com declarações dadas pelo delegado antes de ouvir os organizadores, Morais e Dias podem ser indiciados por homicídio culposo (sem intenção de matar) e por lesão corporal grave.