Orkut ajuda polícia a prender traficante no Rio Grande do Sul

SÃO PAULO - A Polícia Civil de Guaíba, no Rio Grande do Sul, prendeu na manhã desta terça-feira, 22, um homem apontado como o atual líder do tráfico no município. As investigações começaram com a prisão de um traficante no dia 13 de maio, responsável pela venda de drogas em três bairros da cidade. A polícia chegou ao comandante do tráfico após analisar conversas no MSN e no Orkut gravadas no computador apreendido na casa do primeiro suspeito.

Segundo o delegado Rafael Soares Pereira, a utilização de meios tecnológicos para o cometimento de crimes, em especial associação para o tráfico de drogas, é crescente em Guaíba. Na casa do suspeito havia televisões de LED, vídeo game, motos, entre outros objetos. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Guaíba.