Orquestra vai receber nome de maestro Cruzeiro, no Vale do Paraíba, vai homenagear o maestro Silvio Barbato. Ele estava no voo da Air France e era o padrinho de honra do Instituto Karinha de Criança, que atende menores carentes. A primeira orquestra sinfônica juvenil da cidade receberá o nome de Silvio Barbato. Ontem, em Brasília, uma missa homenageou as vítimas do acidente.