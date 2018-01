Os destaques de hoje do Estadão Noite

O "Estadão Noite" traz na edição desta quinta-feira, 13, artigos da cientista política Olga Dukhnich, que escreve direto de Simferopol, na Crimeia; Leandro Piquet Carneiro, do Instituto de Relações Internacionais e Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP; Oscar Vilhena, professor de direito constitucional da GV; José Maria Mayrink, repórter especial, e Almir Leite, jornalista esportivo do 'Estado' .

Olga, que já tem artigos publicados em diversos jornais, entre eles o The New York Times, discorre sobre o clima na Crimeia às vésperas do referendo que pode determinar a adesão do território à Rússia. Em seu artigo, explica a situação da parte da população formada pelos tártaros e russos, bem como a apreensão nas ruas.

Carneiro aproveita a greve dos agentes penitenciários para mostrar a situação em que o sistema carcerário se encontra no Brasil, especialmente no Estado de São Paulo. De que forma poderemos resolver os problemas e diminuir a violência? Estamos no caminho certo?

Oscar Vilhena avalia o fim do julgamento do mensalão, com a análise de embargos e revisão de crimes e penas. Segundo ele, se o legado negativo é um 'profundo desencantamento' com a política, a cultura da igualdade foi fortalecida.

Mayrink, que possui uma vasta experiência em coberturas relacionadas ao Vaticano, faz uma retrospectiva do primeiro ano de trabalho do papa Francisco. Almir Leite, por sua vez, mostra que, embora a Copa no Brasil esteja sendo criticada pela organização e pelo risco de manifestações, pode agradar cartolas da Fifa em função das vendas.

