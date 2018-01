Os destaques de hoje do Estadão Noite

O 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 19, traz dois artigos sobre o escândalo envolvendo Dilma Rousseff e a compra da refinaria Pasadena, nos Estados Unidos. Carlos Ari Sundfeld, professor de Direito GV e autor de 'Direito Administrativo para Céticos', discorre sobre a questão jurídica: como conselheira e Chefe da Casa Civil de Lula, a atual presidente deveria ter agido diferente? Marcelo de Moraes, diretor da sucursal do 'Estado' em Brasília, avalia de que forma a polêmica pode alavancar a imagem de prováveis candidatos à eleição.

Notícias das editorias de internacional, economia e esportes também alimentam análises na edição de hoje: Geraldo Miniuci, professor Associado do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, analisa os limites que o governo brasileiro deve respeitar em relação à crise política na Venezuela. A partir da prévia do IGP-M, Celso Ming questiona a tese de que a seca anda contribuindo para a alta na inflação. O editor de esportes do 'Estadão' Robson Morelli, por sua vez, fala sobre a fórmula a ser usada no Paulistão em 2015.

