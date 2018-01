Os destaques do Estadão Noite nesta quinta-feira, 20

Em dia de repercussões do escândalo envolvendo a presidente Dilma Rousseff e a compra da refinaria em Pasadena, revelado pelo 'Estado' nessa quarta-feira, 19, o "Estadão Noite" traz dois artigos sobre o assunto. O economista, professor de Finanças Públicas e líder do grupo de pesquisa sobre Controle Social do Gasto Público da Unesp Valdemir Pires avalia a importância da Petrobrás e como ela deve - embora tenha sua alta administração indicada pelo governo federal - se submeter à lógica do mercado. Direto de Brasília, o jornalista João Bosco Rabello discorre sobre os impactos políticos da operação Pasadena sobre a presidente, justamente quando o PT tenta promover um perfil de grande gestora para as eleições.

Numa Mazat, professor do Instituto de Economia da UFRJ, levanta alguns problemas que deverão enfrentar Rússia e União Europeia a partir das sanções anunciadas pelo presidente norte-americano Barack Obama. Na esfera econômica brasileira, Ítalo Martins, pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica do IE/Unicamp, avalia como o consumo e o investimento poderiam caminhar juntos a partir de agora para impulsionar o crescimento.

Finalmente, o jornalista esportivo Almir Leite oferece um panorama das expectativas da Fifa frente ao Mundial de Futebol: às vésperas da Copa, Valcke terá a estadia mais longa no País, em partes para pressionar o andamento das obras.

