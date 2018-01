Os destaques do Estadão Noite nesta segunda-feira, 24

O 'Estadão Noite' volta nesta segunda-feira, 24, a avaliar o impacto das denúncias sobre a compra da refinaria Pasadena. Direto da sucursal do 'Estado' em Brasília, Eduardo Bresciani discorre sobre os partidos do 'blocão' que podem ser fundamentais na implantação de uma CPI da Petrobrás.

Christian Lohbauer, doutor em Ciência Política e membro do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional (GACINT) da USP, analisa de que forma EUA e Europa devem se posicionar em relação à Rússia após a anexação da Crimeia, aproveitando o que ouviu no 9º Fórum de Bruxelas na última sexta-feira, 21.

Cláudio Edward dos Reis, psicólogo, professor e vice-coordenador do Núcleo de Estudos e Violência de Gênero (NEVIRG) da Unesp, faz uma releitura da violência no Rio, conclamando uma atuação mais prolongada do Estado nas comunidades carentes.

O colunista de economia Celso Ming critica a posição do governo em relação aos serviços, ressaltando o valor da mineração e do agronegócio no País. O jornalista esportivo Mateus Silva Alves alerta para os riscos que o Palmeiras e o São Paulo devem enfrentar no Campeonato Paulista com o Santos.

