Os destaques do 'Estadão Noite' nesta sexta-feira, 28

A edição do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 28, antecipa as reflexões acerca dos 50 anos do Golpe de 64 com uma análise de Raphael Neves, cientista político na New School for Social Research, em Nova York, sobre a necessidade de uma releitura dos fatos e de um nova postura da Comissão da Verdade no País.

Robert Muggah e Ilona Szabó Carvalho, diretores do Instituto Igarapé, discorrem, com a ajuda do secretário executivo do Iser Pedro Strozenberg, sobre a atual política de segurança no Rio de Janeiro. De que maneira as UPPs podem, de fato, pacificar a região?

Maria do Rosário Longo Mortatti, professora da Unesp e presidente da Associação Brasileira de Alfabetização, comenta os dados do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp).

Reginaldo Leme esquenta o clima com suas apostas para a próxima corrida da Fórmula 1, e Celso Ming faz uma análise ácida da economia brasileira a partir da aula do ministro Guido Mantega na FGV.

