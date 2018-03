Os maiores acidentes aéreos dos últimos 19 anos Desaparecido O Airbus 330 da Air France que fazia a rota entre Rio e Paris sumiu no domingo dos radares com 228 pessoas a bordo. Pode ser o maior acidente aéreo desde 2004 O mais grave - O pior acidente da história da aviação aconteceu há 32 anos, em 27 de março de 1977. Nessa data morreram 583 pessoas na colisão entre um avião da companhia americana Pan An e outro da holandesa KLM. A tragédia aconteceu no aeroporto de Los Rodeos, na ilha de Tenerife. Ao lado, os maiores acidentes registrados desde 1990 26/5/1991 - 223 passageiros morreram num Boeing 767-300 da austríaca Lauda Air, quando o aparelho explodiu quando sobrevoava a Tailândia 11/7/1991- Um DC-8 alugado pela Nigeria Airways à canadense Nationair, ao se acidentar no aeroporto de Jidá, na Arábia Saudita. Morreram 261 ocupantes 26/04/1994 - 264 passageiros morreram na queda de um Airbus A300 da companhia taiwanesa China Airlines no aeroporto de Nagoia, a 250 km de Tóquio 8/1/1996 - Excesso de carga e falta de manutenção causaram a queda de um avião de carga num mercado central de Kinshasa, na República Democrática do Congo 17/7/1996 - 45 minutos após decolar de Nova York, explodiu sobre o mar um Jumbo 747 da americana TWA, rumo a Paris, com 230 ocupantes 12/11/1996 - A colisão entre um Boeing 747, de uma empresa saudita, e um Ilyushin-76, do Casaquistão, mata 349 pessoas perto de Nova Délhi 5/8/1997 - Morrem 227 passageiros em acidente do Boeing 747 da companhia Korean Airlines perto do aeroporto da ilha de Guam, nos Estados Unidos 26/9/1997 - Fumaça de incêndio tirou a visibilidade do Airbus A300 da companhia Garuda Indonésia, que caiu antes de aterrissar em Sumatra. Morrem os 234 ocupantes 16/2/1998 - Um Airbus 300-600 da China Airlines colide contra casas situadas perto do aeroporto de Taipé, em Taiwan. Morreram 202 passageiros 2/9/1998 - MD-11 da Swissair caiu no Atlântico, quando tentava fazer pouso de emergência, em Halifax, no Canadá, após incêndio a bordo. 229 ocupantes morreram 31/10/1999 - Boeing 767 da Egyptair, caiu no Atlântico perto de Massachusetts, nos Estados Unidos, após decolar de Nova York, rumo ao Cairo. 217 morreram 12/11/2001 - Airbus A300 da American Airlines caiu em Nova York, após decolar rumo a Santo Domingo, na República Dominicana. No total, 255 morreram 25/5/2002 - Um Boeing 747-200 da China Airlines, com 225 pessoas, cai no mar após decolar de Taipé para Hong Kong. O avião se desintegrou no ar 19/2/2003 - Avião militar iraniano caiu no sul do país. De fabricação russa, fazia um voo interno entre as cidades de Zahedan e Kerman. Morrem os 302 ocupantes 17/7/2007 - Airbus A320 da brasileira TAM se acidenta ao aterrissar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. 12 pessoas em terra e 187 passageiros morreram 20/5/2009 - Morrem 101 pessoas na queda de um avião militar Hércules C-130, na ilha de Java, na Indonésia, com 96 passageiros e 13 tripulantes