Os mais caros do mundo Os aluguéis comerciais mais altos do globo (por metro quadrado) 1.º: 5.ª Avenida; Nova York - US$ 2.244 2.º: Madison Avenue; Nova York - US$ 1.077 3.º: East 57th Street; Nova York - US$ 807 4.º: Rodeo Drive; Los Angeles - US$ 601 5.º: North Michigan Avenue; Chicago - US$ 449 6.º: Union Square; São Francisco - US$ 381 7.º: Post Street; São Francisco - US$ 359 8.º: East Oak Street; Chicago - US$ 359 9.º: Shopping Iguatemi; São Paulo - US$ 176 10.º: Robson Street; Vancouver - US$ 217 Os endereços que mais se valorizaram nas Américas 1.º: Avenida Rivadavia; Buenos Aires - 43,5 % 2.º: Bloor Street; Toronto - 43% 3.º: Avenida Santa Fé; Buenos Aires - 41,5% 4.º: Rua Oscar Freire; São Paulo - 33% 5.º: Avenida Cabildo; Buenos Aires - 28% 6.º: Downtown; Santiago - 26% 7.º: Suburban; Santiago - 25% 8.º: Rua Visconde de Pirajá; Rio - 24% 9.º: 5ª Avenida; Nova York - 23% 10.ª: North Michigan Avenue; Chicago - 18%