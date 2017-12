Os melhores do mundo jogam no Ibirapuera Última chance para assistir ao Nossa Caixa Grand Champions Brasil, uma das etapas do Tour of Champions. Na quadra, só entra quem esteve entre os melhores do mundo. Convidado, Fernando Meligeni é o único brasileiro na competição. Ginásio do Ibirapuera, Rua Manuel da Nóbrega, 1.361, Ibirapuera, das 9 h às 12h30. Tel.: 3887-3500, R$ 90 (o dia).