Os ''pontos de poesia'' Sarau do Binho. Rua Avelino Lemos Jr., C. Limpo; 5844-4532 Sarau do Burro. Rua Nilo, 132, Liberdade; 2476-7870 Sarau Quatro Dedos de Prosa. Praça IV Centenário, s/n, Santo André; 4433-0771 Sarau Diverso Politeama. Rua Fidalga, 33, Pinheiros; 3032-7346 Casa do Poeta. Rua Álvares Machado, 22, Liberdade; 2212-0193 Sarau do Metrô. Estação Santa Cecília; 3291-7882 Sarau da Cooperifa. Rua Bartolomeu dos Santos, 797, Chácara Santana; 5891-7403 Sarau Elo da Corrente. R. Jurubim, 788, Pirituba; 3906-6081 ZAP. Rua Augusto de Miranda, 786, Pompeia; 3803-9396 Sarau do Rap. R. Gen. Jardim, 660, Vila Buarque; 3151-2333 Fogueira, Literatura e Pipoca. Rua Katisutosh Naito, 957, Suzano; 4749-8183 Sarau Sopa de Letrinhas. Rua Teodoro Sampaio, 1.229, Jardim Paulista; 3571-3730 Sarau Astronômico. Alterna-se entre o Planetário do Ibirapuera - 5575-5206 - e o CCSP - Av. Vergueiro, 1.000; 3397-4036 Sarau Rascunhos Poéticos. Alameda Santos, 805, Jardim Paulista; 3906-6233 Sarau Pavio da Cultura. Rua Benjamin Constant, 682, Suzano; 4749-7556 Sarau do Povo. Rua São Bento, 46, Diadema; 4066-2690 Sarau da Casa. Av. Paulista, 37, Bela Vista; 3288-9447 Sarau Espaço Volume 10. Rua Eduardo Sanchez, 1.148, Cidade Tiradentes; 9881-1451 Sarau Poesia na Brasa. Rua Professor Viveiros Raposo, 534, Vila Brasilândia; 3922-8593 Sarau Chama Poética. No Museu da Língua - Estação da Luz; 3227-0402 - e na Casa das Rosas: Av. Paulista, 37; 3285-6986 Sarau Gritos. Alterna-se entre a Rua Virgílio Campello, 150, e a Rua Ângelo Stefanini, 12, ambas no Itaim Paulista; 2562-2440 Sarau da Camarilha. R. Alfredo Pujol, 381, Santana; 3467-6160 Sarau Educafro. Estrada do Capão, 53, Guarulhos; 9363-4465 Sarau do CEU Alvarenga. Estrada do Alvarenga, 3.752, Pedreira; 5672-2540 Sarau Palmerino. Rua Ouro Preto, 73, Embu; 9840-7244 Sarau de Arte e Poesia. Avenida Antônio Roberto, Carapicuíba; 9430-3885 Sarau de Ontem. Card. Arcoverde, 1.761, Pinheiros; 4617-4519 Sarau da Ademar. Rua Publio Pimentel, 65, Cidade Ademar; 5622-4410 Récita Maloqueirista. Praça Roosevelt, 158; 9294-2071 Sarau Lítero-Musical do Alberico. Praça Benedito Calixto, 159, Pinheiros; 3064-3920 Sarau Cultural. Rua Mário Dallari, 170, São Miguel Paulista; 2297-5969 Sarau Portátil. Itinerante. Informações pelo 2240-9507