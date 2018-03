OSASCO PLAZA: serviços nota dez Identidade: setor de serviços e lojas surfwear são a ?cara? do shopping. Passaporte: posto da Polícia Federal está previsto para ser aberto Localizado no centro de Osasco, o shopping é sempre muito movimentado. A maior procura é pelas lojas de surfwear e pela Riachuelo, novidade no espaço. O forte setor de serviços, que inclui posto da Polícia Civil para emissão de RG, também é responsável por boa parcela do movimento de 3 milhões de pessoas por mês. Em breve, ainda sem data definida, o Osasco Plaza vai ganhar um posto da Polícia Federal. Como lazer infantil, há tanto opção grátis no Salão da Criança, com leitura e jogos, como paga no Park&Games, de jogos eletrônicos. Fundação: 19/4/1993 Área: 48.000m2 Lojas: 200 Salas de cinema: 4 Vagas: 1.200 Estacionamento: R$ 4 (3 horas) 3 R. Antonio Agu, 300, Osasco, 2117-2777. 10h/22h (dom. e fer., 11h/22h). www.osascoplazashopping.com.br