Oscar Niemeyer é internado para tratar de gripe

SÃO PAULO - O arquiteto Oscar Niemeyer, de 104 anos, foi internado nesta quarta-feira, 2, no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria de imprensa da entidade, Niemeyer deu entrada na unidade às 19h com uma forte gripe.

O arquiteto recebeu tratamento com hidratação. Apesar de seu estado de saúde não ser grave, não há previsão de alta. Conforme o Hospital Samaritano ele não corre riscos e por volta das 11h desta quinta-feira, 3, Niemeyer permanecia internado na Unidade Intermediária. O hospital não soube informar se ele passará por exames ainda hoje.

Há pouco mais de um ano, em abril de 2011, Oscar Niemeyer ficou 12 dias internado no mesmo hospital por causa de uma infecção urinária.