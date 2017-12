Oscar Niemeyer piora ao sofrer nova hemorragia digestiva

O arquiteto Oscar Niemeyer, que permanece internado no Hospital Samaritano por conta de uma insuficiência renal, teve uma piora em seu quadro após sofrer uma nova hemorragia digestiva, informaram nesta segunda-feira, 19, as fontes médicas.

O arquiteto, de 104 anos, sofreu "uma nova hemorragia digestiva", que já foi controlada, depois de ter sofrido essa mesma complicação na última sexta-feira, precisou o boletim médico assinado por Fernando Gjorup, diretor médico do Hospital Samaritano, situado no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro.

Niemeyer, que está lúcido, encontra-se internado na unidade coronariana do hospital realizando fisioterapia respiratória e, segundo o último boletim médico, seu estado apresentou um novo "agravamento".

O arquiteto foi internado no último dia 2 de novembro e não dispõe de previsão de alta médica.

Em outubro, Niemeyer já tinha passado duas semanas internado, mas, após ter recebido alta, ele sofreu uma recaída e acabou sendo hospitalizado novamente.