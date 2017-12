Oscar Niemeyer tem piora da função renal, informa hospital

SÃO PAULO - O arquiteto Oscar Niemeyer, de 104 anos, sofreu uma piora da função renal, segundo boletim médico do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde está internado. Segundo o médico Fernando Gjorup, que cuida do arquiteto, seu estado clínico inspira cuidados.

O boletim informa ainda que Niemeyer está lúcido e respira sem a ajuda de aparelhos. Não há previsão de alta. Ele foi levado ao hospital na última sexta-feira, 2, após apresentar mais uma vez dificuldades para se alimentar e ingerir líquido, e os médicos constataram a necessidade de colocação da sonda.

Niemeyer recebeu alta no dia 27 de outubro, depois de passar cerca de 15 dias internado com um quadro de desidratação. Esta é a terceira internação dele em 2012.