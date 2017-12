Oscar Niemeyer tem piora nas funções renais, diz hospital no Rio

SÃO PAULO - O arquiteto Oscar Niemeyer, de 104 anos, apresentou piora nas funções renais e seu estado de saúde "requer cuidados", de acordo com o boletim médico divulgado neste sábado pelo Hospital Samaritano, na zona sul do Rio. Niemeyer está internado desde o dia 2 de novembro e não tem previsão de alta.

De acordo com o laudo, assinado pelo médico Fernando Gjorup, o arquiteto continua internado na Unidade Intermediária (UI) e está lúcido. As sessões de fisioterapia respiratória também continuam, afirma o boletim. Na manhã de sexta-feira, 16, Niemeyer sofreu hemorragia digestiva, que foi controlada no mesmo dia, afirmou a unidade de saúde.

Aos 104 anos, Niemeyer está internado pela terceira vez no ano. Em outubro, ele ficou no hospital por 10 dias e, em maio, já tinha sido internado para tratar de uma pneumonia.

Premiado internacionalmente com o Pritzker, em 1988, Niemeyer é o projetista dos edifícios de Brasília, do edifício Copan, no centro de São Paulo, e idealizador do prédio sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. Em dezembro, o arquiteto completa 105 anos de idade.