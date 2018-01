Ossos são encontrados na cratera do metrô Dois pedaços de osso foram encontrados ontem à tarde no canteiro de obras da futura Estação Pinheiros da Linha 4-Amarela do metrô, na zona oeste de São Paulo. Em 12 de janeiro, um desmoronamento de terra no local abriu uma cratera e matou sete pessoas. A 3.ª Delegacia Seccional, em Pinheiros, apreendeu o material, que será avaliado pelo IML. Surgiu ontem nova proposta para acomodar as 76 famílias desabrigadas pelo terremoto que atingiu Caraíbas, em Itacarambi (MG). A idéia é fazer os ex-moradores adquirirem a Fazenda Junco, - da qual o prefeito José Ferreira de Paula (DEM) é um dos proprietários -, por R$ 1,5 milhão, num financiamento em 10 anos por meio de um crédito fundiário.