Outdoors dão multa de R$ 25 mil a deputado O juiz auxiliar Luís Francisco Aguilar Cortez aplicou multa no valor de R$ 25 mil ao deputado estadual Orlando Morando (PSDB), por propaganda eleitoral antecipada. O motivo foi a colocação de outdoors com a imagem do parlamentar em ruas de São Bernardo do Campo e cidades vizinhas. A decisão confirma a liminar dada pelo magistrado no último dia 15, em que ele já determinara a retirada dos outdoors. Cortez aplicou a multa em seu grau máximo por considerar que "a divulgação foi ampla e continuada, em vários locais". A legislação eleitoral não autoriza a propaganda eleitoral por meio de outdoors.