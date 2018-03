Outras marcas - No retrovisor

CHRYSLER 25 ANOS DE MINIVANS Sem novidades neste Salão, a Chrysler decidiu explorar a história de 25 anos no segmento de minivans. Até por isso põe em evidência a Town&Country, um de seus mais recentes modelos no País (lançada no primeiro semestre). TROLLER MUDANÇAS NO JIPE Na primeira reforma sob o comando da Ford, o T4 teve o exterior mudado discretamente, com destaque para a grade dianteira removível e os piscas no pára-lama. Internamente, o painel de instrumentos foi substituído e há, agora, 5 lugares. HAFEI E JINBEI TOWNER VERSÃO LUXO A CN Auto, importadora dos veículos chineses de Hafei e Jinbei, aposta em versões mais requintadas dos modelos Topic e Towner. A Towner SL, por exemplo, tem banco de couro, toca-CDs e custa a partir de R$ 30 mil. SMART VEÍCULO COMPACTO Controlada pela Mercedes, a Smart traz em abril seu compacto Fortwo, anunciado como um veículo de baixo nível de consumo e de emissão de poluentes. Tem motor 1.0, gera 84cv a 5.250rpm e 12,2mkgf de torque a 3.250rpm. SSANGYONG ESPORTIVO A GASOLINA A Districar, importadora da sul-coreana SsangYong, promove dois lançamentos no Salão. O mais interessante é o Actyon 2.3 a gasolina, de 150cv (antes só havia a diesel). As vendas começam em janeiro e o preço deverá ficar em R$ 80 mil. PAGANI O MAIS CARO Ainda sem preço, o Zonda Roadster F deve ser o carro mais caro do salão. Estima-se que o valor ultrapasse R$ 4 milhões. O superesportivo, da versão Clubsport, traz motor V12 7.3, de 659cv, e tem escape de titânio. MAHINDRA LINHA DO 1º SEMESTRE No primeiro ano como montadora no Brasil, a indiana Mahindra expõe os utilitários que lançou no 1º semestre. Entre eles estão as linhas 2009 dos modelos Scorpio, como o GLX, que vem com mais opcionais e nova entrada de ar do capô. SEAT PARA BRASILEIRO VER Como no Salão de 2006, a Seat foi relegada a um canto no estande da Volkswagen, sua dona. Por que o descaso? A marca não pretende trazer carros como o Altea Freetrack (com tração integral e motor 2.0 de 200cv) tão cedo ao Brasil. TAC A LONGO PRAZO Quem encomendar um Stark, produzido pela TAC, assumirá a direção do jipe nacional só em agosto. Com tração 4x4, ele tem 4 lugares, pneus 255/70, rodas de liga leve de 16 polegadas e motor 2.3 e 127cv. Custa R$ 84 mil. CHANA MODELOS VERSÁTEIS Sem lançamentos na feira, a Chana mostra sua linha de veículos. Entre eles estão o Cargo Cabine Dupla (foto), que custa R$ 27.500, e uma versão personalizada do Cargo Cabine Estendida, transformado em carro de floricultura. EFFA LINHAS CHINESAS A empresa uruguaia apresenta duas linhas da chinesa Lifan. A menor é a LF520, composta por hatch e sedã pequenos. A outra é a LF620 (foto), da qual virá um sedã médio - motor 1.6, 104cv, air bags e porta-malas de 650 litros.