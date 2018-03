Outro bando de loucos

Toda mulher casada com homem apaixonado por carros devia passar este fim de semana com a mãe, mesmo que seja a dele. Não há companhia pior que esse tipo de sujeito em dias de Salão de Automóvel e Grande Prêmio de F-1 em São Paulo. Convém deixá-lo pra lá! O cara vira outra pessoa, a começar pelo bafo de gasolina em tudo que diz. Até o ronco dele ganha sotaque de motor. Já vai acordar amanhã passando para a patroa a sensação de que a trocaria na primeira esquina por uma F430 Scuderia. Diante de certas Ferraris, como se sabe, todo marido é um parceiro infiel em potencial. Acompanhar homem assim ao Anhembi ou a Interlagos é puro exercício de masoquismo feminino. Dói observar o companheiro excitado na fila para dar uma sentadinha num Mustang Shelgy GT 500 motor V8 5.4 de 548 cv. Como se não bastassem as loucuras que esses moços já fazem pelo time de coração. Pobres moças! GAROTO-PROPAGANDA É grande a expectativa em Cuba desde a chegada, ontem, de Lula a Havana. Fidel Castro costuma, nessas ocasiões, posar com novos lançamentos de agasalho Adidas. NEGÓCIO DA CHINA Tem cambista em Interlagos aceitando até Chevette 1986 em troca de credencial para áreas vips do autódromo. A sucessão de Dado Dolabella Luana Piovani tomou uma decisão importante na vida: quer um dia se casar com um homem estrangeiro. Tomara que não pegue esse ex-marido da Madonna, né não? Guy Ritchie recusou dia desses US$ 32 milhões da cantora pelo divórcio. Ou seja, o cara é insaciável! Magoou! Gerald Thomas está inconsolável. Marília Gabriela disse em entrevista que Antônio Fagundes é o diretor de teatro mais surpreendente que ela já teve nos palcos. Não quis ofender, mas... Mesma fôrma ACM Neto encontrou sua tribo. Lewis Hamilton e Felipe Massa calçam mais ou menos o mesmo número do deputado. Repara só! Respeitável público Ronaldo Fenômeno disse que a preparação para a Copa de 2006 foi um verdadeiro circo antes de ver o que são os dias de Felipe Massa às vésperas do GP do Brasil. Coisa de artista! Freud explica Não basta ser solteiro e não ter filhos para se candidatar ao sacerdócio. O Vaticano quer ajuda de psicólogos para evitar seminaristas homossexuais. Desarranjo financeiro O ministro Guido Mantega está de novo com aquela sensação agradável de que o pior já passou. Quem já teve dor de barriga, desconfia. Melhor ficar quietinho um tempo.