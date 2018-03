Outro recuo: data de obra em Cumbica sai esta semana A data para início da reforma da pista principal do Aeroporto Internacional de Guarulhos deve ser definida ainda nesta semana. Uma nota divulgada ontem pelo Ministério da Defesa descartou a possibilidade de uma obra emergencial, como cogitado na semana passada. O ministro Nelson Jobim chegou a anunciar que a reforma começaria ontem, mas o cronograma depende de estudos finais que estão sendo feitos pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Com sua vida útil saturada há 5 anos, a pista tem fissuras e buracos de até oito centímetros de comprimento, conforme o Estado revelou no dia 30. A obra estava marcada para começar no dia 23 de julho, mas, por causa do acidente com o Airbus da TAM em Congonhas, foi cancelada. Antes da reforma, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) deve fazer uma audiência pública com todas as partes afetadas, inclusive vizinhos do aeroporto. Para evitar que a pista tenha que ser totalmente fechada agora, a Infraero apresentou estudos mostrando que a obra poderá ser feita em três etapas. Calcula-se que 20% dos vôos terão de ser transferidos. Segundo o Ministério da Defesa, o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, será o novo destino desses vôos e passará por reforma.