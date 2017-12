Outros 2 ministros devolvem diárias aos cofres da União

O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, ressarciu R$ 1.381,18 pela ajuda financeira recebida entre os dias 30 de abril e 2 de maio para uma viagem a Curitiba, onde tem residência. Segundo a assessoria do Ministério do Planejamento, as diárias foram depositadas "por erro da administração".

O outro ministro que devolveu dinheiro à União foi o baiano Afonso Florence, titular do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Segundo sua assessoria, ele recebeu uma ajuda de R$ 1.365,96 referente a parte das diárias em uma viagem a Salvador, em janeiro passado. Em pelo menos dois dias, o ministro não teve agenda oficial nesse período.