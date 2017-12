Ouvidor da Polícia Civil de São Paulo é assaltado em Ubatuba O ouvidor substituto da Polícia Civil de São Paulo, Júlio César Fernandes Neves, foi vítima de um assalto na madrugada desta quarta-feira, 7, em sua propriedade na praia de Camburi, em Ubatuba, no litoral norte paulista. Eram 4 horas quando cinco homens armados entraram no local, onde estava sendo montado um camping, e anunciaram o assalto. Eles queriam roubar também fios de energia elétrica. O funcionário do local Rodrigo Fernandes de Souza reagiu e foi baleado no braço; houve troca de tiros e os bandidos acabaram fugindo. Acionados, policiais militares foram até o local e encontraram o ouvidor escondido em um matagal. A Polícia Militar socorreu o funcionário baleado e o ouvidor, que não teve nenhum ferimento. Em busca pela região, os policiais prenderam três homens suspeitos; outros dois continuam foragidos.