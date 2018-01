Ovo atinge carro da PM e acaba festa de bloco carnavalesco em SP Policiais militares teriam estragado a folia do bloco carnavalesco Esfarrapado, tradicional do Bexiga, região central de São Paulo. Segundo o monitor de recreação Adilson Martins, 34 anos, PMs munidos de cassetetes investiram contra os integrantes do bloco e espancaram até mulheres e adolescentes, na rua Conselheiro Carrão, às 18 horas de segunda-feira. Martins diz que fotografou a pancadaria, que teria durado cerca de 20 minutos. A agressão teria começado depois que os foliões, durante uma brincadeira que envolvia jogar farinha e ovos uns contra os outros, atiraram acidentalmente um ovo contra um carro do 7º Batalhão. Martins afirma que registrou queixa na Corregedoria da PM, onde fez o reconhecimento fotográfico de três PMs e recebeu um protocolo para acompanhar o andamento do inquérito . Ele também passou por exame de corpo de delito no Hospital da Polícia Militar. Os policiais registraram um termo circunstanciado (registro de ocorrência para delitos mais leves) de desacato e lesão corporal, dizendo que foram atacados por pedras, ovos, latas e explosivos, no 5º Distrito Policial, na Aclimação. A PM não quis comentar o assunto durante a madrugada. O bloco Esfarrapado desfila no Bexiga desde 1947.