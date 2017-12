Paciente coloca fogo em quarto de hospital no Rio Grande do Sul

PORTO ALEGRE - Um paciente colocou fogo nos lençóis da cama que usava no Hospital de Caridade Santo Antônio, em São Francisco de Assis, no oeste do Rio Grande do Sul, na madrugada desta quinta-feira, 7. O fogo se alastrou pelo quarto e queimou camas e cortinas até ser controlado por dois soldados da Brigada Militar. O local passou o dia isolado, para análise inicial da perícia.

O responsável pelo incêndio é alcoólatra, havia sido internado na tarde de quarta-feira e usou um isqueiro para atear fogo à roupa de cama. Como sofreu queimaduras nas pernas, ele permaneceu no hospital. Os médicos deram alta a dez outros pacientes que tinham condições de continuar o tratamento em casa para evitar que eles respirassem o ar contaminado pela fumaça.

O hospital tem 61 leitos. Dois soldados da Brigada Militar tiveram de ficar sob observação médica pela manhã porque inalaram fumaça durante o combate às chamas.