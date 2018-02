Paciente de Marília pode ser 1ª vítima de dengue deste ano no estado de SP

A Prefeitura de Marília, no interior de São Paulo, investiga se a causa da morte de uma mulher de 34 anos, nesta quarta-feira,17, foi decorrente de dengue.

Exame do Instituto Adolfo Lutz detectou que a paciente tinha a doença, entretanto, ainda não foi confirmada se ela seria a causa da morte da paciente. Se realmente a dengue causou a morte, a mulher será a primeira vítima de dengue no estado, neste ano.

O resultado do exame para a doença foi divulgado na terça-feira pelo Adolfo Lutz. O sangue para exame foi coletado na sexta-feira e a doença foi detectada pelo método NS1.

De acordo com levantamento da Vigilância Epidemiológica de Marília, a paciente, que morava no bairro Alto Cafezal, na região central, procurou o atendimento no Pronto Atendimento (PA), da zona norte da cidade. Ela tinha sintomas, como febre, mialgia, dor de cabeça e no fundo dos olhos.

Até terça-feira, 16, Marília tinha registrado 199 casos da doença, em 2010. As regiões com maior incidência de dengue na cidade são as zonas norte e oeste.