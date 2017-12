Paciente que teve parte do útero retirado por engano vai processar hospital A família da artesã Edina Sueli Nogueira, que se internou para operar varizes mas teve parte do útero retirado, decidiu processar o Hospital Nossa Senhora da Piedade, em Rio Claro, interior do Rio. Conforme o coordenador do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), José Ângelo Trindade Filho, o médico que a operou pode ter o registro cassado e a direção do hospital será responsabilizada, caso a denúncia seja confirmada. Moradora da cidade de Bananal (SP), Edina internou-se no hospital, no início do mês, para retirar varizes da perna direita. O município paulista faz divisa com o fluminense. Depois da cirurgia, conforme relato da família, a paciente foi informada que teve o abdome cortado e parte do útero retirada. O caso foi denunciado ao Cremerj regional e à 168ª Delegacia de Polícia, da cidade, que invetigará o suposto erro médico. Trindade Filho informou que a guia de internação da paciente já foi solicitada ao hospital, mas ainda não foi entregue. O Cremerj deu prazo até terça-feira para receber o material, para dar seguimento às investigações sobre o caso. A família desconfia que possa ter ocorrido uma troca de prontuários médicos. Uma outra paciente deu entrada no hospital, no mesmo dia, para uma cirurgia no útero.